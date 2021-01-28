В России задержали 21-летнего Саида-Мухаммада Джумаева, который дрался с бойцами ОМОНа в ходе протестной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Об этом сообщает "Интерфакс"

"В настоящее время его доставляют к следователю", - сказал собеседник агентства и не раскрыл других подробностей.

Ранее советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов через инстаграм обратился к Джумаеву. Он предложил ему выйти на связь, пообещав помочь разобраться с правоохранительными органами, если тот не разделяет взгляды организаторов акции, которые одобряют гей-браки. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров готов разобраться в ситуации. Если же Джумаев разделяет позиции сторонников Навального, то пусть "идет до конца вслед за ними".

По данным Telegram-канала Mash, молодой человек находился в Псковской области, сейчас его везут на допрос в Следственный комитет в Москве.

К тому же сообщается, что мужчина признал свою вину и понимает, за что его задержали. "За сопротивление сотрудникам полиции. За то, что подался в бега, не сдался сразу", - говорит Джумаев.

О задержании Джумаева пишет также Telegram-канал Baza. По данным ресурса, после митинга он объяснял своим родным, что его кто-то толкнул, он упал и ударился, а затем очнулся в неадекватном состоянии.

Немногим позже Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева.



Напомним, что в сети распространилось видео, снятое на Пушкинской площади 23 января. На записи видно, как молодой мужчина, брюнет с короткой бородой, вступает в рукопашный бой примерно с пятью-шестью омоновцами, которые в ответ бьют его дубинками.







Ранее "Страна" сообщала, что 23 января по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.

Также напомним, что в ходе протеста в ОМОН бросали яйца и бутылки, были пострадавшие. Несколько человек были выведены с травмами.