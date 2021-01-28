87-летний советский и российский актер Василий Лановой, которого госпитализировали с коронавирусом еще несколько недель назад, пережил состояние клинической смерти.

"87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Он уже несколько недель находится в больнице – из-за осложнений после коронавируса", - говорится в сообщении телеграм-канала Baza.

По данным ресурса, здоровье Василия Ланового начало внезапно ухудшаться около суток назад.

"До этого врачи констатировали, что он стабилен и справляется с болезнью. Сейчас же состояние Ланового, учитывая его преклонный возраст, оценивается, как очень тяжелое", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что героя фильма "Офицеры" Ланового подключили к аппарату ИВЛ в реанимации.

Также мы сообщали, что в Москве подхватил коронавирус и умер актер из сериалов "Ликвидация" и "Громовы".