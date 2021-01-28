Страны-участницы Европейского Союза про поддержки Европейской комиссии выработали общие требования для сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 28 января.

Подобные документы будут использоваться в медицинских целях, сертификаты смогут существовать как в бумажном, так и в электронном виде. Среди рекомендаций отметили и защиту сертификатов от подделок, в частности речь идет о справках в электронной форме, которые будут находиться в европейской электронной сети eHealth Network. Также указана и зашита персональных данных.

"Я приветствую принятие руководящих принципов по подтверждению вакцинации в медицинских целях. Нам нужен общий подход к сертификатам о вакцинации, и я рассчитываю на продолжение сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения для расширения масштабов использования этого инструмента на глобальном уровне. Совместимые сертификаты о вакцинации станут важным инструментом для граждан во время пандемии, но также и после ее преодоления", - сказала комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Сертификаты будут изготовлены в бумажном виде, а также в электронном. Это должно позволить гибкость их использования внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.

Согласование требований к сертификатам вакцинации происходило с учетом решений Европейского Совета от 10-11 декабря, а также от 21 января 2021 года.

Напомним, в ВОЗ высказались против требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

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