В Польше, где впервые зафиксировали кражу вакцины от коронавируса, сделали уже больше одного миллиона прививок от Covid-19.

Об этом сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

"Мы прошли рубеж в 1 млн прививок в рамках национальной программы вакцинации", - рассказал Дворчик.

По его словам, уже почти 150 тысяч человек в Польше получили обе дозы Covid-вакцины.



Ранее "Страна" сообщала, что по состоянию на 15 января, в Израиле от Covid было привито 25% населения страны. Это почти 2 миллиона человек. В тот момент уже почти 170 тысяч человек получили полный курс вакцины из двух доз.

Также напомним, что в Китае вакцину от коронавируса получили уже более 10 миллионов людей. В целом вакцинация в стране проходит последовательно и планомерно.