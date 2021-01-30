В 2021 году повышать пенсии в Украине будут пять раз. Повышения будут касаться разных категорий пенсионеров, то есть это не значит, что каждому пенсионеру пять раз добавят выплаты.

В Минсоцполитики обнародовали график индексации пенсий в этом году, а также пояснили, кому и сколько прибавят.

Январь. Пенсии повысят пенсионерам старше 65 лет с трудовым стажем не менее 30 лет для женщин и не менее 35 лет для мужчин. Добавят в среднем около 300 грн.

Март. В марте пройдет традиционная индексация пенсий. Она коснется пенсионеров с необходимым страховым стажем, которые ушли на пенсию по возрасту. Это порядка 8 млн пенсионеров. Средняя пенсия вырастет примерно на 272 гривны.

Апрель. В апреле автоматический перерасчет ждет работающих пенсионеров с большим стажем. От 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин. Но прибавка будет небольшой - чуть более 35 гривен.

Июль. В июле пенсии пересчитают из-за увеличения прожиточного минимума. Пенсионеры получат промежуточное увеличение – на 83,7 гривны. Вторую часть (еще 83,7 грн) насчитают с декабря. Пенсионерам старше 75 лет насчитают доплату в 500 грн.

Декабрь. В декабре второй раз за год повысят минимальные зарплаты, а соответственно и привязанные к ним пенсии. Пенсионеры старше 65 лет со стажем 30/35 лет получат еще 200 гривен к минимальной пенсии.

Ранее мы также писали, что с 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию.