На одном из общевойсковых полигонов украинский военный погиб под колесами тягача, за рулем которого был его сослуживец.

Об этом в четверг, 28 января, информирует пресс-служба оперативного командования "Север".

Сообщается, что инцидент произошел сегодня около 09:15.

"При буксировке военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный - Ред.), который буксировался, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть", - говорится в сообщении на странице Командования в соцсети Фейсбук в четверг.

В результате происшествия погиб старший солдат, уроженец Сумской области Анатолий Мельник 1981 года рождения. У него осталась вдова, также военнослужащая - погибший служил с ней в одной бригаде.

"Трагичности ситуации придает тот факт, что лишь две недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Север" прошло обучение по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава. Но беда все-таки случилась", - добавили военные.

Командующий оперативного командования "Север" назначил расследование происшествия. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности. Следствие продолжается.

Напомним, недавно на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 29-летняя Виктория Слободянюк. У нее остались две дочери.

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