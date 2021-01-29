В пятницу, 29 января, чтят память погибших в битве под Крутами, отмечают именины Ивана, Максима, Петра, на народном календаре - Петр-полукорм.

Какой сегодня праздник

Сегодня в Украине чтят память Героев битвы под Крутами, которая произошла 103 года назад, в 1918 году. В борьбе между советскими отрядами под командованием Михаила Муравьева и вооруженными формированиями УНР по разным оценкам погибли от 70 до сотни молодых украинцев. Студенты и юнкера смогли сдержать наступление противника на четыре дня, чтобы подавить в Киеве восстание большевиков. Это также дало возможность подписать Брест-Литовский договор с Германией и ее союзниками, который остановил захват Украины большевиками.

В Киеве малый мемориал героям Крут установили на Аскольдовой могиле рядом с церковью Николая Чудотворца. Он выполнен в форме гранитного креста с тризубом, на нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".

Из международных - сегодня День мобилизации против ядерной войны. В этот день проходят молебны о мире, чествуют участников миротворческих миссий, по телевидению транслируют документальные ленты и передачи о ядерных испытаниях и их последствиях.

Православный праздник

Поклонение честным веригам (цепям) святого и всехвального апостола Петра. По преданию, апостола Петра заключили в темницу за проповедь о Спасителе и заковали в цепи. Ночью перед судом Петр чудесным образом избавился от оков. Христиане сохраняли эти цепи как драгоценность, получая исцеления. Сегодня вериги апостола Петра выносят на поклонение народу в Риме.

Народные традиции и приметы

В народе Петра считали покровителем скота, поэтому праздник получил название "полукорма". К этому дню домашние животные как правило съедали уже половину из приготовленных для них запасов. Чтобы волк не напал на животных, на очаг вешали цепь с камнями (по количеству животных) или ключ. Считалось, что оберег защитит скот.

Среди погодных примет были такие:

метель - к дождливому лету, а мороз - к жаркому и засушливому;

ветер с севера – жди морозов и перемены погоды;

месяц яркий, то мороз прижмет;

красный закат - к морозу и солнцу;

вьюга - к прохладному и сырому лету;

ночной туман - к малооблачной погоде;

если 29 января идет снег - на лугах будет много травы и рыбалка в теплое время года будет удачной.

Что нельзя делать

Нежелательно прясть, ткать, использовать в работе острые предметы.

Что делали 29 января

В этот день наблюдали за погодой, осматривали запасы для животных и посева.

Именины: Иван, Максим, Петр, Ян, Симон, Неонила.