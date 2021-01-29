Сегодня, 28 января, в Донецке прошел форум "Русский Донбасс".

Туда приехало много статусных россиян - включая главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян. Также в онлайн-режиме выступил телеведущий Владимир Соловьев. То есть были медиаперсоны высокого полета. Которые скорее всего получили на это санкцию сверху.

"Страна" уже рассказывала, что этот форум с характерным названием выглядит как сигнал Украине и Западу - о том, что без выполнения политической части "Минска-2" регион будет интегрироваться в Россию.

Такие призывы, кстати, звучали от самой известной гостьи - Маргариты Симоньян: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой и нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!", - заявила она с трибуны.

По итогам форума была принята доктрина "Русский Донбасс". Согласно оной, "республики" будут интегрироваться с Россией.

Однако, судя по тексту доктрины, курс будет взят скорее на то, что уже есть сейчас - построение отдельных "государств" де-факто (но не де-юре) входящих в экономическое, правовое и политико-идеологическое пространство России. "Страна" изучила этот документ.

Донбасс - "освободитель Украины"

В начале события 2014 года называют "вооруженным восстанием", которое вызвала "антигуманная политика Украины". И делается предварительный вывод: "Народ Донбасса, переживающий трудный период своей истории, сделал окончательный выбор: его будущее – только с Россией".

Впрочем, с Россией - не означает в России. Целью доктрины авторы называют "укрепление государственности Донецкой и Луганской Народных Республик как русских национальных государств".

То есть это будут два государства, пусть и русские. А не одна страна с РФ. Впрочем, здесь и далее по документу идут заявления о социально-экономической общности с Россией. Впрочем, как оговаривается - в качестве субъекта. Иными словами - самостоятельной единицы.

В документе также провозглашается "право народа Донбасса на самоопределение". То есть больше намек идет опять же на независимость. Эта мысль подчеркивается несколько раз. В одном из отрывков говорится, что независимость дает региону "возможности стать экспериментальной площадкой русского будущего".

Причем "ДНР" и "ЛНР" претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Которые, в свою очередь, как заявляют авторы доктрины, составляют часть "Новороссии", включающей в себя ряд областей Украины - Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую, которые "должны вернуться в орбиту Русского мира".

Себя же "республики" называют "форпостом" и "крепостью" этого мира. Который претендует не просто на сохранение, а и на распространение его ценностей - в том числе на территорию Украины.

То есть закладывается не столько логика "прочь от Киева", сколько некий мессианский посыл: "Донбасс – это оплот освобождения Украины от национализма и агрессивной русофобии, прибежище для преследуемых там русских соотечественников и сторонников Русского мира".

Что планируется делать дальше

Львиная доля документа - это экскурс в историю региона от древности до наших дней.

В конце приводятся шаги, которые планируют делать "республики" по этой доктрине в ближайшее время.

1. Снова говорится, что будущее региона - только с Россией. И главный на данный момент инструмент интеграции - это предоставление местным жителям российского гражданства.

2. Другой пункт - "прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения ДНР и ЛНР". Каким образом - не говорится. Но ниже следует пункт - "Установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей".

Как этот контроль будет установлен - тоже без конкретики.

3. Углубленная экономическая интеграция с Россией, "комплексная интеграция предприятий Донбасса с российской промышленностью". Также - образовательная и культурная интеграция.

Отметим, что это все и так происходит. Вероятно, речь идет о более интенсивных темпах.

4. Поддержка русских в Украине - "гуманитарная, социальная, правозащитная, политическая и иная".

Главные выводы из доктрины

Основная мысль документа - это курс на построение отдельных "республик". Пусть и при углубленной и ускоренной интеграции с Россией.

То есть это тот же путь, что и сейчас. Но есть и отличия.

Если раньше "ДНР" и "ЛНР" позиционировали себя как "транзитные государства", ожидающие вхождения в состав России, то теперь концепция изменилась.

Донецк и Луганск объявляют себя не просто суверенными образованиями, но альтернативными центрами власти в Украине. Точнее, в ее юго-восточной части, называемой в доктрине "Новороссией".

Именно так можно трактовать тезисы о "защите русских на всей территории Украины".

То есть Донбасс планирует стать "форпостом русского мира" не столько для России, сколько для Украины. О чем это говорит?

С одной стороны, дверь для сценария Минских соглашений не закрывается - поскольку цели стать юридически территорией России не ставится.

С другой стороны, доктрина говорит о том, что с Украиной, в том виде, в котором она есть сейчас, диалог вряд ли возможен.

Хотя на самом форуме "Русский Донбасс" призывы отказаться от "Минска-2" звучали (об этом, например, заявлял российский публицист Егор Холмогоров, приехавший сегодня в Донецк). Но в доктрину, как видим, это не вошло. Да и официальные лица "республик", выступая на форуме, хоронить "Минск" не призывали.

Из чего следует вывод, что ставить крест на этом формате урегулирования Москва пока не собирается. Видимо, этим и объясняется стратегия с "независимыми государствами" - а не вхождением части Донбасса в состав России.

При этом очевидно, что авторы доктрины предрекают ускорение тех интеграционных процессов, которые идут с РФ уже сейчас - паспортизации, перевода на российские стандарты школ, вузов и так далее. А также будет усилена идеологическая работа по линии "русского мира".

И как раз это скорее всего и является сигналом Украине - еще немного, и двери для урегулирования закроются окончательно. Поскольку "русский мир", который собираются усиливать согласно тексту доктрины, вообще не предусматривает, что в Донецке и Луганске когда-нибудь появится украинский флаг.

Видео с первого дня форума "Русский Донбасс"

Мероприятие продлится и 29 января. Будут обсуждать, как "русский мир" объединит Россию и Донбасс.