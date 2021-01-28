Сегодня, 28 января 2021 года, Апелляционная палата Высшего Антикоррупционного суда оставила в силе оправдательный приговор в отношении экс-директора "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК) Владимира Сивака ввиду отсутствия состава преступления.

"Владимир Сивак признан невиновным. Суд в очередной раз подтвердил, что все обвинения в его адрес не имеют никаких правовых оснований. Весь этот процесс в отношении генерального директора ЗТМК являлся показательной расправой. Незаконная фабрикация дел против Владимира Сивака – это лишь часть большого плана по рейдерскому захвату ЗТМК, в котором сегодня задействованы влиятельные заказчики, государственные чиновники, а также способствующие реализации этого плана представители некоторых правоохранительных органов. Речь идет не только о руководителях Фонда госимущества Украины или детективах НАБУ, превративших жизнь честного человека в последние пять лет в кошмар. Этот рейдерский план состоит из трех пунктов: взять в заложники топ-менеджера, лишить миноритарного акционера ЗТМК законного приоритетного права на покупку 51% акций комбината, и третий пункт – добиться реприватизации 49% акций ООО "ЗТМК", забрав их у частного инвестора предприятия. Сегодня один из пунктов этого плана был разрушен. Будут разрушены и все остальные", – прокомментировал решение суда адвокат Владимира Сивака Роман Чишинский.



САП и НАБУ более 5 лет безосновательно обвиняли Владимира Сивака в якобы нецелевой растрате средств ЗТМК. Однако, за все это время антикоррупционные органы так и не смогли предоставить никаких доказательств вины директора ЗТМК.

"Вопреки политическому давлению, Антикоррупционный суд своим решением опроверг обвинения антикоррупционных органов и подтвердил, что все действия Владимира Сивака на должности директора ЗТМК совершались исключительно в рамках закона. Мы считаем недопустимой фабрикации прокурорами уголовных дел по политическим мотивам или по заказу рейдеров. Можно сколько угодно говорить миру об "инвестиционных нянях", но рейдерство с уголовным преследованием топ-менеджеров предприятий, к сожалению, все еще остается визитной карточкой нашей страны. Однако нельзя не отметить, что постепенно визитной карточкой нашей страны становятся и честные суды, в которых сегодня можно найти справедливость и защиту от незаконных попыток посадить человека в тюрьму только потому, что кому-то захотелось незаконно присвоить то или иное предприятие", – добавил Чишинский.

На данный момент это первый и единственный в истории Апелляционной Палаты Антикоррупционного суда оправдательный приговор. ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" находится в общей собственности государства (51% через Фонд госимущества) и "Tolexis Trading Ltd" (49%).