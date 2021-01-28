В четверг, 28 января, в Министерстве образования и науки Украины составили "портрет идеального учителя".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

В частности, в Министерстве провели интернет-опрос об основных компетентностях современного учителя. В нем участвовало 642 учителя и родители школьников из всех областей Украины.

В свою очередь, респонденты должны были самостоятельно отнести себя к одной из четырех категории: отец, учитель, учитель и имеет ребенка школьного возраста и "в моей семье есть учителя". Категории "я ученик" среди тех, кто составлял портрет учителя, не было.

"Видение идеального педагога родителями и учителями в основном сходится. Однако есть и небольшие различия в ожиданиях", - рассказали в министерстве.

Идеальным учителем, по мнению самих учителей, является тот, кто умеет заинтересовать учебой и вдохновлять ученичество, в то же время родители предпочитают уважение и равное отношение ко всем ученикам.

Вот какими личными качествами должен обладать идеальный учитель по мнению родителей:

72% - уважение к каждому ученику, равное отношение ко всем;

70% - умение заинтересовать учебой, вдохновлять ученичество;

67% - понимание детей, умение находить с ними общий язык;

51% - способность раскрывать ученический потенциал;

48% - коммуникабельность, открытость к общению;

43% - терпение и самоконтроль;

36% - забота о здоровье и эмоциональное состояние ученика;

33% - оригинальный стиль преподавания;

31% - умение решать конфликты;

30% - знание своего предмета;

22% - требования к ученику.

В свою очередь, участникам интернет-опроса также предложили оценить, кто больше влияет на изменения в системе обучения.

Согласно опросу, большинство из них пришли к выводу, что учитель является наиболее важными участником образовательного процесса и играет главную роль во внедрении новейших стандартов.

К тому же, на второе место опрашиваемые поставили школьные администрации. И только потом Министерство образования и науки Украины.

Оценки учителей и родителей полностью совпали в выборе задач, стоящих перед школой. Приоритетными они признали комфортное и безопасное пребывание в школе, психологическое развитие ребенка и получения им эмоционального удовлетворения от обучения.

Рейтинг задач школы по результатам анкетирования:

комфортное и безопасное пребывание ученика в школе;

психологическое развитие ребенка (мышление, речь, внимание, воображение);

получение учеником эмоционального удовлетворения от обучения;

становление ребенка как личности (социализация, формирование гражданских компетенций и т.д.);

развитие мягких навыков (работа в команде, поиск совместных решений, лидерские способности, коммуникабельность и т.д.);

изучение учебного содержания, формирования знаний по предметам (hard skills).

Также родители и учителя видят важными одни и те же умения идеального преподователя:

обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания ученичества в школе;

забота о здоровье и эмоциональное состояние учащихся;

умение организовать образовательное пространство, что вдохновляет.

К тому же большинство учителей важнейшим своим умением считают комфорт и безопасность учащихся в школе, тогда как для родителей важна забота о здоровье и эмоциональное состояние их детей.

В министерстве отметили, что главной компетенцией учителя для раскрытия потенциала ученика обе группы респондентов назвали умение поощрять учеников к осуществлению познавательной (исследовательской) деятельности - 72% среди родителей и 66% среди учителей соответственно.

И родители, и учителя считают, что в школе точно не должно быть места для буллинга, чтобы предотвратить их появление, педагог должен:

уважать каждого ребенка (72%);

иметь навыки профилактики таких проявлений (58%);

уметь решать конфликты, когда их уже невозможно избежать (55%).

Эти компетенции, по мнению респондентов, являются определяющими для недопущения конфликтов, буллинга и других нарушений прав ребенка.

В частности, виденье учителей и родителей сошлось также в отношении другого важного задания - налаживание учителями партнерских отношений с участниками образовательного процесса, где основные определяющие компетенции:

коммуникабельность - 64%;

умение решать конфликты - 63%;

ответственность, терпение и самоконтроль - 60%.

Главными навыками педагогов в контексте внедрения инноваций в учебном процессе являются:

желание и стремление учителей к развитию, а именно способность учиться на протяжении жизни - 70%;

использование творческого подхода к преподаванию - 65%;

готовность к изменениям - 63%.

Опрос не является социологическим, потому что проводился в рамках анонимного интернет-опроса, где авторы не имели никакого контроля по выборке.

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