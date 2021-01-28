Умеет вдохновить и заинтересовать, уважает ученика. Украинцы описали идеального учителя для своего ребенка
В четверг, 28 января, в Министерстве образования и науки Украины составили "портрет идеального учителя".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
В частности, в Министерстве провели интернет-опрос об основных компетентностях современного учителя. В нем участвовало 642 учителя и родители школьников из всех областей Украины.
В свою очередь, респонденты должны были самостоятельно отнести себя к одной из четырех категории: отец, учитель, учитель и имеет ребенка школьного возраста и "в моей семье есть учителя". Категории "я ученик" среди тех, кто составлял портрет учителя, не было.
"Видение идеального педагога родителями и учителями в основном сходится. Однако есть и небольшие различия в ожиданиях", - рассказали в министерстве.
Идеальным учителем, по мнению самих учителей, является тот, кто умеет заинтересовать учебой и вдохновлять ученичество, в то же время родители предпочитают уважение и равное отношение ко всем ученикам.
Вот какими личными качествами должен обладать идеальный учитель по мнению родителей:
- 72% - уважение к каждому ученику, равное отношение ко всем;
- 70% - умение заинтересовать учебой, вдохновлять ученичество;
- 67% - понимание детей, умение находить с ними общий язык;
- 51% - способность раскрывать ученический потенциал;
- 48% - коммуникабельность, открытость к общению;
- 43% - терпение и самоконтроль;
- 36% - забота о здоровье и эмоциональное состояние ученика;
- 33% - оригинальный стиль преподавания;
- 31% - умение решать конфликты;
- 30% - знание своего предмета;
- 22% - требования к ученику.
В свою очередь, участникам интернет-опроса также предложили оценить, кто больше влияет на изменения в системе обучения.
Согласно опросу, большинство из них пришли к выводу, что учитель является наиболее важными участником образовательного процесса и играет главную роль во внедрении новейших стандартов.
К тому же, на второе место опрашиваемые поставили школьные администрации. И только потом Министерство образования и науки Украины.
Оценки учителей и родителей полностью совпали в выборе задач, стоящих перед школой. Приоритетными они признали комфортное и безопасное пребывание в школе, психологическое развитие ребенка и получения им эмоционального удовлетворения от обучения.
Рейтинг задач школы по результатам анкетирования:
- комфортное и безопасное пребывание ученика в школе;
- психологическое развитие ребенка (мышление, речь, внимание, воображение);
- получение учеником эмоционального удовлетворения от обучения;
- становление ребенка как личности (социализация, формирование гражданских компетенций и т.д.);
- развитие мягких навыков (работа в команде, поиск совместных решений, лидерские способности, коммуникабельность и т.д.);
- изучение учебного содержания, формирования знаний по предметам (hard skills).
Также родители и учителя видят важными одни и те же умения идеального преподователя:
- обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания ученичества в школе;
- забота о здоровье и эмоциональное состояние учащихся;
- умение организовать образовательное пространство, что вдохновляет.
К тому же большинство учителей важнейшим своим умением считают комфорт и безопасность учащихся в школе, тогда как для родителей важна забота о здоровье и эмоциональное состояние их детей.
В министерстве отметили, что главной компетенцией учителя для раскрытия потенциала ученика обе группы респондентов назвали умение поощрять учеников к осуществлению познавательной (исследовательской) деятельности - 72% среди родителей и 66% среди учителей соответственно.
И родители, и учителя считают, что в школе точно не должно быть места для буллинга, чтобы предотвратить их появление, педагог должен:
- уважать каждого ребенка (72%);
- иметь навыки профилактики таких проявлений (58%);
- уметь решать конфликты, когда их уже невозможно избежать (55%).
Эти компетенции, по мнению респондентов, являются определяющими для недопущения конфликтов, буллинга и других нарушений прав ребенка.
В частности, виденье учителей и родителей сошлось также в отношении другого важного задания - налаживание учителями партнерских отношений с участниками образовательного процесса, где основные определяющие компетенции:
- коммуникабельность - 64%;
- умение решать конфликты - 63%;
- ответственность, терпение и самоконтроль - 60%.
Главными навыками педагогов в контексте внедрения инноваций в учебном процессе являются:
- желание и стремление учителей к развитию, а именно способность учиться на протяжении жизни - 70%;
- использование творческого подхода к преподаванию - 65%;
- готовность к изменениям - 63%.
Опрос не является социологическим, потому что проводился в рамках анонимного интернет-опроса, где авторы не имели никакого контроля по выборке.
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