В Сумской области будут судить фотографа, подозреваемого в изнасиловании и развращении несовершеннолетних девочек. В процессе расследования, правоохранителям удалось установить личности семерых девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми обвиняемый совершал развратные действия. Дети были из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из Киева. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской обл. за совершение изнасилования, сексуального насилия, половых сношений с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развращение несовершеннолетних, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что житель Полтавской области в июле 2020 года приехал на Сумщину к 9-летней девочке, с которой познакомился в интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез девочку на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера.

После преступления мужчина поддерживал связь с девочкой и настаивал на второй встрече, но уже просил ее привести с собой подружку. Однако эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей. Им удалось оперативно установить и задержать злоумышленника. По месту жительства задержанного обнаружен пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм.

Одну из своих жертв мужчина под предлогом фотосессии заманил на съемную квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, угрозами заставляя присылать ему свои фото в обнаженном виде.

Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до 15 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

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