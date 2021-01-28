До 2031 года Казахстан постепенно перейдет на латиницу вместо кириллицы. Это случится на шесть лет позже, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год", - сказано в сообщении.

Усовершенствованный алфавит, который планируют внедрить в стране, включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Он соответствует принципу "один звук - одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка.

"Специфические звуки казахского языка обозначены диакритическими символами умляут, макрон, седиль, бревис, которые часто используются в международной практике", - сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов заявил о необходимости провести "широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики".

Отметим, что переход на латиницу в стране планировался еще с 2017 года, когда первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Осенью 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил устранить имеющиеся недостатки в представленном тогда варианте алфавита и усовершенствовать его.

Напомним, в 2018 году в Украине также обсуждался вопрос введения латиницы наряду с кириллицей.

Тогда мы писали о том, что писали украинцы в соцсетях об этой идее.