В четверг, 28 января, в столице Армении Ереване возобновились акции протеста оппозиции. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.

Об этом сообщает News.am.

Так, участники митинга пытались штурмовать здание Генеральной прокуратуры, они планировали заблокировать его и потребовать арестовать Пашиняна, но сотрудникам правоохранительных органов удалось их оттеснить. После этого демонстранты направились к зданию правительства.

Напомним, 9 ноября Никола Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе вместе с Азербайджаном и Россией. С 10 ноября в Ереване начали проходить акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Причиной послужило принятие им, совместно с РФ и Азербайджаном, решения о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий, ранее принадлежавших Армении.

Также сообщалось, что 25 декабря Никол Пашинян заявил, что планирует проведение внеочередных парламентских выборов. Он готов оставить свой пост, если не получит поддержки армянского народа. В то же время оппозиционные силы страны требуют его немедленной отставки.