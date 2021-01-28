Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отказал бывшему главе Государственной таможенной службы Украины Максиму Нефедову в восстановлении в должности. По мнению коллегии суда, правительство соблюло все необходимые процедуры, необходимые для увольнения министра с должности.

Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

"Решением суда от 28 января 2021 истцу - Максиму Нефедову, было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности", - говорится в сообщении.

Напомним, Нефедов требовал признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля 2020 года о его увольнении и попросил восстановить его в должности. Также экс-министр просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) зарплаты.

Отметим, что ОАСК открыл дело о якобы незаконном увольнении Нефедова с должности главы таможни еще в мае прошлого года.

Нефедов прошел в Киевсовет по результатам последних местных выборов по списку партии "Голос". Впоследствии он получил должность главы Комиссии по цифровизации.