Google заблокировал аккаунты попавшего вместе с Дубинским под санкции США дипломата Телиженко
Бывший дипломат Андрей Телиженко, против которого недавно ввели американские санкции, сообщил, что его аккаунты в Google заблокированы.
Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
В сообщении от администрации, скриншот которого опубликовал Телиженко, сказано, что аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен "из-за нарушения экспортных законов".
"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать работать на независимых платформах", - написал Телиженко, который как раз сегодня запустил свой Telegram-канал.
Напомним, недавно Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев, которые участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине.
В их число попал нардеп Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко и бывший дипломат Андрей Телиженко.
"Страна" подробно разбиралась, почему США ввели санкции против украинцев, говоривших о внешнем управлении.