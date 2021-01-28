Бывший дипломат Андрей Телиженко, против которого недавно ввели американские санкции, сообщил, что его аккаунты в Google заблокированы.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

В сообщении от администрации, скриншот которого опубликовал Телиженко, сказано, что аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен "из-за нарушения экспортных законов".

"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать работать на независимых платформах", - написал Телиженко, который как раз сегодня запустил свой Telegram-канал.

Напомним, недавно Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев, которые участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине.

В их число попал нардеп Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко и бывший дипломат Андрей Телиженко.

"Страна" подробно разбиралась, почему США ввели санкции против украинцев, говоривших о внешнем управлении.