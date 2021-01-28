В Министерстве торговли США заявили, что в 2020 году ВВП Соединенных Штатов Америки, согласно первой оценке, снизился на 3,5%.

Об этом сообщается в пресс-релизе бюро экономического анализа.

В частности, снижение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%.

Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года - тогда показатель опустился на 2,5%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения ВВП США на 3,6% в 2020 году.

ВВП США в четвертом квартале 2020 года, по первой оценке, вырос на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков. При этом в первом квартале экономика США снизилась на 5% в пересчете на год, во втором - упала на рекордные 31,4%, а в третьем - выросла также на рекордные 33,4%.

В свою очередь, реальные темпы роста потребительских расходов в США за четвертый квартал, по первой оценке, составили 2,5% в пересчете на год после роста третьего квартала на 41%.

По предварительной оценке, в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале снизилась на 2,5%. В первом квартале 2020 года в годовом выражении был рост на 0,3%, во втором - падение на 9%, в третьем - снижение на 2,8%.

Отметим, что данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

Ранее "Страна" сообщала, что ВВП США за второй квартал 2020-го рухнул сразу на треть. По оценкам американского ведомства, в первом квартале ВВП США снизился на 5%. За аналогичный период прошлого года ВВП США вырос на 2,9%.

Также напомним, что экономисты предрекали снижение ВВП США - на 34,1%. Уточнялось, что это окажется самым резким обвалом за всю историю подсчета показателя, то есть с 1947 года. Предыдущее рекордное снижение ВВП было зафиксировано во втором квартале 1958 года и составило 10%.