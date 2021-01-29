На заседании 27 января Кабмин одобрил законопроект, касающийся пенсий. Если его примут, то у двух категорий украинцев появится возможность уйти на пенсию раньше, чем положено по возрасту.

Власти хотят разрешить выходить на пенсию на полтора года раньше, чем положено по возрасту, тем, кто попал под сокращения.

Такое новшество собираются ввести в целях экономии. Расчеты показывают, что если после сокращения работники предпенсионного возраста обратятся в центры занятости, то будут получать пособие более 5 тыс грн. Если же их отправят на пенсию, то это около 3,5 тыс грн.

На досрочную пенсию также смогут рассчитывать родители, которые ухаживают за детьми с редкими заболеваниями. Речь идет о заболеваниях, которые не входят в список дающих право на получение инвалидности.

Напомним, что ранее мы писали, как пересчитают пенсии в 2021 году.

А также публиковали график увеличения пенсий в Украине в 2021 году по месяцам.