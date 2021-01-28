Сегодня, 28 января, в 21:17 по Киеву наступит первое в 2021 году полнолуние, которое еще называют Луной волка. Астрологи уверяют, что событие повлияет на жизнь каждого знака Зодиака и привнесет в жизнь изменения в виде аварий, измен и прибыли.

Что известно про полнолуние 28 января

Это полнолуние произойдет в созвездии Льва - самолюбивого и величественного знака, который стремится к высоким целям, но не всегда в силах их достичь. Зачастую Лев попросту теряет интерес на полпути к достижениям.

Энергия 16-х лунных суток будет подталкивать к амбициозным задачам, а обстоятельства будут складываться благоприятно для их быстрого осуществления. Но есть еще и второй сюжет развития событий дня, когда моральных сил может не хватать для развития нового дела. И оно рискует остаться заброшенным и впоследствии вообще забытым.

Исторические события дня

Луна создает тауквадрат к связке планет в Водолее - Юпитера, Сатурна и Тельца. В конфигурации задействованы также фиксированные зодиакальные знаки – Телец, Лев, Скорпион и Водолей, что наделяет события большим значением для человечества. Они войдут в историю, со временем о них будут писать в учебниках. Поэтому обращайте внимание на тенденции дня и происходящие события в мире. Они надолго придут в жизнь каждого.

Внимание и концентрация - превыше всего

Полнолуние в физическом плане усиливает гравитацию, проявляет зашкаливающие эмоции, активизируются вирусы и повышается аварийность. Поэтому старайтесь соблюдать осторожность при переходе улицы, выбирая скоростной режим, а еще используя вид транспорта с повышенной аварийностью.

Важно не конфликтовать ни с окружающими, ни с близкими. Контролируйте эмоции и держитесь подальше от мест большого скопления людей. Сегодня нужно остерегаться заражения – будь это коронавирус или другая инфекция, например, сезонный грипп.

Хирургические операции находятся под запретом из-за прилива крови к внутренним органам. Прием лекарств в этот период лучше сократить, а от алкогольных напитков - отказаться.

В это время Венера соединяется с Плутоном, поэтому не нужно выяснять отношения с любимым человеком или членами семьи, даже если разговор уже давно назрел. Перенесите его хотя бы на завтра, а лучше - на несколько дней.

В день полнолуния желательно проводить медитации или презентовать новые проекты. Правда нужно не забывать о вероятности тупиковых ситуаций и незапланированных сложностей, к которым вы могли быть не готовы.

Свадьбы в полнолуние обычно не устраивают из-за энергии Луны, которая может вызывать ревность, измены и способствовать краткосрочной семейной жизни. Также возможны известия о смерти известных людей в этот день.

Прибыль в полнолуние

Полнолуние оказывает благоприятное воздействие на творческих людей. Они могут ожидать получения прибыли, премии или подарков. Луна также воздействует на фантазию, поэтому сегодня легко пишутся литературные произведения – от стихов до фэнтези-повестей.

Состриженные в этот день волосы будут расти густыми – этим секретом обязательно нужно успеть воспользоваться всем, кто мечтает о роскошной шевелюре.

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