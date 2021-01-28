С пятницы, 29 января, Болгария, где впервые родился ребенок с антителами к коронавирусу, правительство вводит обязательные справки о тестировании на Covid-19 для всех въезжающих в страну.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

В частности, данное правило будет действовать для людей, прибывших в Болгарию воздушным, морским и наземным путем в связи с распространением нового типа коронавируса.

"ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда. Для граждан Болгарии, у которых тест окажется положительным, вводится обязательный 10-дневный карантин", - говорится в заявлении.

Отметим, что в Болгарии в последние недели число новых случаев коронавируса начало снижаться. С 1 февраля в стране откроются торговые и фитнес-центры, а с 4 февраля возобновится работа школ. С 1 марта Минздрав разрешил открыться ресторанам и кафе с загрузкой, не превышающей 50% максимальной, но ночные клубы и бары останутся закрытыми и после этой даты.

По данным национального института статистики, число иностранных туристов в Болгарии в декабре упало на 63% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 246 тыс. человек. Большинство из них составили граждане Турции, Румынии и Сербии. Число граждан Евросоюза сократилось до 36%. Лишь 10% иностранцев прибыли с целью отдыха, 17% - в командировки. Более 70% приезжали для посещения друзей или родственников, а также проехали страну транзитом.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция решила впускать в страну только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. В частности, власти обязали сдавать тест всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа.

Также напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет запретить путешествия внутри страны и почти полностью закрыть авиасообщение Германии.