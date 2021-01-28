На заседании в четверг, 28 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ, который предполагает наделение спецслужбы полномочием цензурировать СМИ, а также запрет для СБУшников иметь родственников в России.

Законопроект №3196-д "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ" в первом чтении поддержали 285 народных депутатов.

Законопроект определяет существенное ограничение правоохранительной функции СБУ. Предусматривается постепенная (до 2024 года) передача функции досудебного расследования в ГБР.

Также законопроект содержит определение статуса СБУ, согласно которому она является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины. При этом, согласно законопроекту, СБУ входит в состав сил безопасности сектора безопасности и обороны, подчинена президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде.

Документ предлагает значительно усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности СБУ, а также расширить ее полномочия по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины.

В проект об СБУ внесли нормы, которые цензурируют медиа. Так, этот законопроект наделяет СБУ интересной функцией – мониторить пропаганду терроризма и сепаратизма на ТВ и радио. И делать представление на такой телеканал в Нацсовет – после чего тот сможет начать проверку СМИ и дальше либо штрафовать, либо обращаться в суд для отзыва лицензии.

Депутаты предложили уволить практически каждого второго эсбэушника, сократив численность состава с 30 тысяч человек до 17 тысяч.

Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, на службу в СБУ не может быть принято лицо, близкие родственники которого (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство государства-агрессора, или являются лицами без гражданства.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как депутаты хотят поменять закон об СБУ.

Также мы сообщали, что сегодня Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности.