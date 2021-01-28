В четверг, 28 января, в столице сотни правоохранителей оцепили посольство США из-за протестующих предпринимателей, которые прошлись маршем по центру столицы и колонной направляются зданию дипломатического представительства.

У здания посольства США в Украине бойцы Национальной гвардии и полицейские обеспечивают общественный порядок.

Территорию посольства по периметру оцепили Нацгвардейцы. Движение автомобильного транспорта по улице Игоря Сикорского, где и расположено посольство перекрыто. Порядок возле дипмиссии США охраняет 300-400 сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Напомним, предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов. Об их планах пройтись к посольству стало известно в среду, 27 января.

Акции протеста движения "SaveФОП" в Украине начались еще в конце прошлого года. По словам участников митинга, они будут стоять "до победы", а их требования останутся прежними.