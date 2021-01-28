Госконцерн "Укроборонпром" в результате реформы будет заменен двумя самостоятельными холдингами, а часть предприятий концерна, которые уже давно не выполняют заказы для сектора нацбезопасности и обороны, будут подвержены "эффективной приватизации".

После этого "Укроборонпром" в таком виде, в котором он был сформирован в 2011 году, прекратит существование.

Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью "Укринформу".

"65 предприятий сформируют новый холдинг с рабочим названием "Оборонительные системы Украины", который в свою очередь разделяться на 6 субхолдингов. Также планируем, что в него войдут спецэкспортеры, которые будут помогать со сбытом продукции. Отдельно будет сформирован Аэрокосмический холдинг, который объединит 3 отраслевые субхолдинга. Украина имеет мощную аэрокосмическую отрасль", - рассказал Гусев.

По его мнению, такая реформа "Укроборонпрома" позволит воплощать совместные проекты с международными партнерами, обеспечивать прозрачный трансфер технологий, чтобы выпускать качественное вооружение, в первую очередь, для ВСУ. Также речь идет также о дополнительных возможностях по привлечению финансов, оздоровление предприятий, сохранения и усиления трудовых коллективов.

Гусев добавил, что обратился к президенту с просьбой определить законопроект 3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" как неотложный для рассмотрения в Верховной Раде.

По словам гендиректора "Укроборонпрома", руководитель профильного комитета ВР Александр Завитневич заявил, что парламент может рассмотреть этот документ в первом чтении в начале февраля. А окончательного принятия закона можно ожидать в марте-апреле. При таких условиях трансформация "Укроборонпрома" может завершиться уже к середине 2021 года.

Известно, что сейчас в состав Укроборонпрома входят 137 предприятий, причем 21 из них расположены на временно оккупированных Россией территориях.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укроборонпром" потратит на кофе и чай для своих сотрудников 340 тысяч гривен.

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