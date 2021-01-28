За прошедший год аппарат Верховной Рады Украины закупил 111 тысяч (на 60 тысяч меньше чем в 2019 году) одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков, потратив на это более 38 тысяч гривен. На бумагу за 2020 год в Верховной Раде потратили больше 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО" со ссылкой на ответ управления делами Рады.

Если поставить все использованные народными депутатами за год стаканчики друг на друга то они достигнут высоты 10,55 км, а если сложить их друг в друга (как их и продают в магазинах - Ред.), то стопка будет высотой в 444 метра, что выше чем Эйфелева башня.





Также за 2020 год для обеспечения деятельности Верховной Рады было израсходовано 41,4 тонны бумаги, на покупку которой потратили 2,27 млн гривен. Если взять эту сумму купюрами по одной гривне, то можно будет застелить половину площади Святого Петра в Ватикане.

Напомним, переход на электронный документооборот в Кабмине обсуждали еще в октябре прошлого года.

Также сообщалось, что экологический комитет рекомендовал Раде т запретить пластиковые пакеты и штрафовать на 8500 грн за их распространение.