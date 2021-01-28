Сегодня, 28 января, Верховная рада Украины одобрила создание Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

Правительство приняло во втором чтении законопроект №3087-д, за который проголосовало 242 нардепа.

В частности, закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности.

В свою очередь, Бюро является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Его директора будет назначать Кабинет министров по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии.

Директор БЭБ ежегодно не позднее 1 марта отчитывается перед Советом и Кабмином о деятельности Бюро экономической безопасности Украины за предыдущий календарный год. Максимальное количество работников ведомства - не более 4000 человек.

"Детективы и старшие детективы БЭБ будут иметь полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования преступлений. Этот орган имеет право прямого доступа к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы", - прописано в документе.

Также в составе центрального управления Бюро будет действовать подразделение внутреннего контроля для предотвращения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции.

Бюро ежеквартально обязуется публиковать отчет о деятельности на своем официальном веб-сайте.

Также отметим, что законом изымаются полномочия по контрразведывательной защите экономики у Службы безопасности Украины путем внесения изменений в ЗУ "Об общей структуре и численности СБУ".

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре Рада в первом чтении поддержала законопроект о Бюро экономической безопасности, создание которого требуют в ЕС.

Также напомним, что создание Бюро экономической безопасности является одним из условием месорандума о кредите Евросоюза. Кредит выдается на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых на 15 лет. Первый транш с 600 миллионами евро должен поступить в ближайшее время, а для второй части нужно выполнить определенные условия. Среди других требований ЕС - возвращение "космических" зарплат членам набсоветов, новый формат госзакупки лекарств, передача под контроль иностранцев антикоррупционных органов и судов, реформа налоговой и таможни.