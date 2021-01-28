В Киеве протестующие предприниматели, которые планируют пройти маршем по центру столицы и провести акцию у посольства США, уже преодолели половину маршрута к своей цели. На это это им потребовалось почти два часа. ФОПы следуют по по проспекту Победы, поэтому движение транспорта со стороны центра столицы оказалось парализованным.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Напомним, что предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.

Также мы писали о том, что акции протеста ФОПов в Киеве начались еще в конце прошлого года. Предприниматели требовали у власти обратить внимание на их проблемы и некоторое время стояли на Майдане. На время локдауна акции переводили в региональный формат.