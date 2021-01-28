Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию забрать Донбасс, заявив, что люди региона хотят "иметь возможность быть русскими".

Об этом она заявила, выступая на "форуме Русский Донбасс" в Донецке 28 января.

Ее слова привела в Facebook донецкая журналистка Татьяна Стешенко.

"Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят иметь возможность говорить по-русски так, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право, его оспорить никакими своими писульками, законами, очередными переворотами, законной, незаконной сменой власти – ничем. Они хотят говорить по-русски и мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой и нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!" - заявила Симоньян.

Напомним, о том, что главред Russia Today прибыла в Донецк, стало известно еще накануне, 27 января: она сфотографировалась на фоне надписи "Донецк" при въезде в город и выложила снимок в соцсетях.

С ней на форум приехали ее супруг - режиссер Тигран Кеосаян, а также российский журналист Роман Бабаян. После того как об этом стало известно, МИД уже предложил запретить въезд в Украину Кеосаяну.