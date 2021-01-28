Маргарита Симоньян находится в Донецке. Фото: Twitter/ Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию забрать Донбасс, заявив, что люди региона хотят "иметь возможность быть русскими". 

Об этом она заявила, выступая на "форуме Русский Донбасс" в Донецке 28 января.

Ее слова привела в Facebook донецкая журналистка Татьяна Стешенко.

"Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят иметь возможность говорить по-русски так, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право, его оспорить никакими своими писульками, законами, очередными переворотами, законной, незаконной сменой власти – ничем. Они хотят говорить по-русски и мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой и нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!" - заявила Симоньян. 

Симоньян выступила на форуме Русский Донбасс. Скриншот фейсбук-страницы Стешенко

Напомним, о том, что главред Russia Today прибыла в Донецк, стало известно еще накануне, 27 января: она сфотографировалась на фоне надписи "Донецк" при въезде в город и выложила снимок в соцсетях. 

С ней на форум приехали ее супруг - режиссер Тигран Кеосаян, а также российский журналист Роман Бабаян. После того как об этом стало известно, МИД уже предложил запретить въезд в Украину Кеосаяну.

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