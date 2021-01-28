Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса главы государства Андреем Ермаком, его замом Игорем Жовквой и главой МИД Дмитрием Кулебой провел совещание по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом в четверг, 28 января, информирует пресс-служба Офиса президента.

В ходе встречи ее участники детально обсудили план торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск "Крымской платформы".

В ОП заявили, что стратегически эти события должны произойти с привлечением международного сообщества - все партнеры и друзья Украины, лидеры других государств будут приглашены письмами за личной подписью Зеленского.

"Для Украины День Независимости - большой праздник. Но мы уже давно являемся равноправным игроком на международной арене. Празднование этой важной даты - 30-летия независимости - вместе с нашими друзьями и партнерами будет способствовать укреплению наших позиций. В 30 лет мы еще такие молодые, у нас столько впереди, но мы уже имеем бесценный опыт, который может укреплять наши отношения и помогать другим", - сказал Зеленский

Во время телефонных разговоров с иностранными лидерами президент Украины также обсуждает планы на будущее и приглашает присоединиться к празднованию и "Крымской платформе". По словам Зеленского, до сих пор не было ни одной площадки "для определения путей возвращения Крыма".

"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", - добавил глава государства.

Саммит "Крымской платформы" состоится накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.

Ранее мы писали, что Офис президента планирует пригласить новоизбранного президента США Джо Байдена в Украину на празднование 30-летия независимости 24 августа 2021 года.