Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о том, кому из звезд российской эстрады запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного полуострова Крым.

Об этом со ссылкой на ответ Госпогранслужбы сообщают "Украинские новости".

В ведомстве заявили, что данная информация касается личной жизни артистов, является конфиденциальной и может быть предоставлена только по их согласию или в других предусмотренных законом случаях.

Также в Госпогранслужбе добавили, что такая информация содержит ограниченный доступ и что предоставят такие данные только по решению суда или по запросу органа следствия, а также в случае персонального обращения звезд российской эстрады.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, в конце декабря 2020 года пограничники запретили российской блогерше въезд в Украину за посещение Крыма.

Также мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины, в связи действиями против национальной безопасности, намеренно запретить въезд в нашу страну российскому режиссеру Тиграну Кеосаяну, который прибыл в Донецк для участия в форуме "Русский Донбасс".