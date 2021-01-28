Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал новость о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ратифицировала полномочия делегации России.

Об этом глава МИД написал в своей Twitter-аккаунте.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал Кулеба.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации. Во время открытия зимней сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России.

Свое требование она аргументировала тем, что Россия "продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ".

Однако, большинством голосов ПАСЕ отвергла предложение украинской делегации и подтвердила полноценные права России в организации. За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против - 36, воздержались 24 депутата. Вопрос обсуждался в течение двух часов.