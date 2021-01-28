В четверг, 28 января, Московский областной суд отказался удовлетворить апелляцию защиты арестованного оппозиционера Алексея Навального на его меру пресечения, оставив политика в СИЗО до 15 февраля.

Об этом сообщает Meduza.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО "Матросская Тишина".

"Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд", - заявил он.

Навальный предположил, что для него приготовили камеру в "Матросской тишине" еще до того, как его самолет летел из аэропорта Внуково в Шереметьево. По словам политика, ему было все понятно еще до заседания суда.

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Берлина в Москву. С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Уже 18 января суд назначил Навальному меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Он находится в московском СИЗО "Матросская тишина" в ожидании суда, который может заменить его условный срок на реальный.