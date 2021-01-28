Сегодня, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 28/2021, которым был продлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

В частности, воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

"Соответствующие изменения внесены в Указ Президента от 29 января 2020 № 28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 до 30 января 2021 с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - рассказали в пресс-центре.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований.

Также напомним, что Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины. В частности, наша страна установила дипломатические отношения с Сент-Винсентом и Гренадинами только в 2019 году.