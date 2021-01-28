Dnipro-M расспросил украинцев об их планах и мечтах. Читайте рассказы людей о том, зачем им нужен инструмент после локдауна.

Только что завершился локдаун и мы с 25 января вернулись к обычному ритму. Многие уже запланировали, как будут проводить свое время. Для одних это очередная дата на календаре, для других - возможность открыть новую страницу и наконец-то решиться сделать то, о чем давно мечтали. Вместе с Dnipro-M мы спросили украинцев, что они планируют после карантина и какие замыслы хотят воплотить в жизнь.

Для Виты и Ильи последующие недели пройдут в подготовке к садовым работам. "В этом году мы впервые посеем газон на даче, поэтому ищем газонокосилку. Жду весну, чтобы посадить цветник с пионами и розами", - говорит Вита. "У нас уже есть триммер и лопата ТМ Foresta. Также мне понравилась линейка 20-вольтового аккумуляторного инструмента от Dnipro-M, поэтому во время карантина, когда магазины были закрыты для посетителей, шуруповерт заказывал на сайте. Планирую его испытать", - рассказал Илья.

Виталий собирается приобрести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Весной мужчина выходит на пенсию и планирует воплотить в жизнь свое давнее желание - отправиться на автомобиле в путешествие, поэтому "зарядка" ему точно пригодится. "На карте Украины для меня еще много белых пятен. Люблю места, связанные с историческими событиями. Вместе с женой и внуком хочу посетить крепость в Хотине”, - делится планами покупатель.

Мы спросили о мечтах и замыслах и тех, для кого работа с инструментами - это часть профессии.

"Во время локдауна количество людей, которые отдавали авто на ремонт, уменьшилось, но мы работали в обычном режиме. Механизмы и узлы в машинах не понимают, что такое карантин, они могут выйти из строя в любой момент", - говорит руководитель СТО "Motor HUB" Виталий Юдин. Он поделился с нами и своими планами, которые собирается реализовать в ближайшее время. "Мои цели не зависят от каких-то локдаунов. Собираюсь открыть в Киеве новую СТО, которая будет вдвое больше той, что имеем сейчас. Точно понадобится много инструментов, ведь будем выполнять все виды ремонта, кроме кузовного", - говорит бизнесмен.

У Виталия есть большая мечта, к которой он идет, - основать собственное предприятие по производству авто. "Моя мечта масштабная и наполнена смыслом больше, чем просто СТО. Хочу, чтобы в Украине было достойное автомобилестроение, чтобы отечественные машины пользовались спросом не только на внутреннем рынке, но и за пределами государства", - делится руководитель "Motor HUB".

Поговорили мы и с другими работниками сервисной мастерской. "Уже хочется вернуться к привычной жизни - собираться в городе большой компанией. Соскучился по катку. Собираюсь наконец-то покататься с друзьями ", - делится автомеханик Максим.

Также он рассказал, что время карантина для него оказалось насыщенным, ведь у мастера был настоящий профессиональный челлендж - сложный ремонт двигателя в Citroën. "Пришлось хорошо поразмыслить, перечитать кучу мануалов, пока не догадался, как лучше сделать. У меня с французскими авто всегда так, все у них устроено как-то по-хитрому. Но я люблю чинить двигатели, потому что это очень филигранная работа с вниманием к мельчайшим деталям", - признается Максим.

"К двум одинаковым авто может понадобиться совершенно разный подход, как и к людям. Потому что у каждого автомобиля есть своя душа, - подхватывает наш разговор автомеханик Роман. - Вот, например, если возле машины сказать, что вы ее собираетесь продать, то она сразу начнет ломаться. Или знаете, есть такой "синдром автосервиса". Авто барахлит и хозяин отвозит его на СТО. Однако мастер не находит никакой поломки, все работает, как часы. Водитель выезжает, но, проехав всего 2-3 километра, звонит нам: механизм снова дает сбой".

Роман рассказал, что на карантине столкнулся с серьезным вызовом - починкой Peugeot с немецким двигателем: "В автомобиле был очень сложный доступ к некоторым деталям. Чтобы добраться до нужного места, разобрал полмашины!".

Мастер говорит, что вскоре хочет вспомнить свое байкерское прошлое, снова купить мотоцикл и устроить с женой мотопробег из Одессы во Львов. "Мы очень легкие на подъем. Можем проснуться в субботу дома, а обедать уже где-то в Чернигове. Если очень хочешь что-то сделать, дай старт этому сейчас, не дожидаясь понедельника. Сегодня или никогда!".

Действительно, не стоит откладывать, начните воплощать свои мечты уже сейчас! А надежный инструмент, необходимый для этого, всегда будет под рукой. До 31 января в Dnipro-M действуют 21% скидки, а весь неакционный товар можно приобрести еще по старой цене. Также действует обмен старого на новое. Можно принести в любой фирменный магазин свой старый электро-, ручной инструмент и даже бытовую технику любого производителя и автоматически получить скидку 21% на покупку нового неакционного инструмента, независимо от его стоимости. Подробности - на официальном сайте.