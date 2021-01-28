В четверг, 28 января, Вселенский патриарх Варфоломей получил вакцину от коронавирусной болезни в университетской клинике ÇAPA в Константинополе. Предстоятеля Константинопольской православной церкви привили препаратом китайского производства.

Об этом информирует издание Orthodox Times.

Сообщается, что патриарх поблагодарил работников клиники и их коллег по всему миру за их самопожертвование в борьбе за лечение больных и поддержку их родственников. Варфоломей призвал верующих как можно скорее пройти вакцинацию от Covid-19, чтобы остановить распространение этого вируса.

Предстоятеля Константинопольской православной церкви привили препаратом CoronaVac производства китайской компании Sinovac. На данный момент это единственная вакцина от Covid-19, зарегистрированная на территории Турции.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей рассказал, почему решил привиться от коронавирусной болезни.

"Мне стоит это сделать из-за преклонного возраста. Мне 81 год, поэтому я отношусь к возрастным группам, которым необходимо сделать прививки. Но это не только вопрос необходимости или выбора, но и ответственность перед людьми. Вот почему я надеюсь, что большая часть населения мира скоро будет вакцинирована, чтобы остановить распространение смертельного вируса. Однако до тех пор мы все должны строго соблюдать меры защиты, чтобы не оплакивать новых жертв", - сказал патриарх.

Напомним, почти две недели назад прививку от коронавируса сделал и Папа Римский Франциск I.

Ранее мы рассказывали о смерти епископа Русской православной церкви на покое, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. До этого у него подтвердилась коронавирусная болезнь.