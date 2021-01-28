Попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский, аккаунт которого в YouTube сегодня оказался заблокированным, заявил, что таким образом сотни тысяч его подписчиков лишились возможности получать информацию от народного депутата Украины.

"Еще 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц.

Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Также Дубинский уточнил, что пока остаются рабочими его страницы в Facebook и Telegram.

"Очень символично, что блокировка ютуба произошла сразу после обнародования мной обращения к президенту Зеленскому", - добавил Дубинский.

Напомним, 11 января США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Среди них оказался Дубинский.

В связи с этим сайт нардепа Дубинского заблокировали по всему миру. К нему нет доступа из Украины и других стран.

Как сообщала "Страна", в Слуге народа рассказали, будут ли исключать из фракции попавшего под санкции США Дубинского.