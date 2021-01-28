На нескольких границах Украины образовалась очередь. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В четверг, 28 января, на границе Украины с Польшей и Венгрией образовалась очередь из 350 транспортных средств. Что стало причиной ее возникновения - на данный момент неизвестно.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Самое большое количество автомобилей стоят в очереди на въезд в Польшу. Масштабные пробки зафиксированы в пунктах пропуска: Шегини - 180 машин, Грушев - 40 и Краковец - 40.

 Кроме того, в пробке у пункта пропуска на границе с Венгрией Тиса стоят 45 автомобилей.

Госпогранслужба об очередях на границе. Скриншот facebook.com/zahidnuy.kordon

Напомним, 1598 иностранцев не смогли въехать в Украину в прошлом году. Это на 438 человек больше чем в 2019.

Также сообщалось, что  почти 25 тысяч человек не смогли попасть в Польшу из Украины в 2020 году

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.