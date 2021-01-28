На границе Украины с Польшей и Венгрией в пробках стоят сотни автомобилей
В четверг, 28 января, на границе Украины с Польшей и Венгрией образовалась очередь из 350 транспортных средств. Что стало причиной ее возникновения - на данный момент неизвестно.
Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.
Самое большое количество автомобилей стоят в очереди на въезд в Польшу. Масштабные пробки зафиксированы в пунктах пропуска: Шегини - 180 машин, Грушев - 40 и Краковец - 40.
Кроме того, в пробке у пункта пропуска на границе с Венгрией Тиса стоят 45 автомобилей.
Напомним, 1598 иностранцев не смогли въехать в Украину в прошлом году. Это на 438 человек больше чем в 2019.
Также сообщалось, что почти 25 тысяч человек не смогли попасть в Польшу из Украины в 2020 году.
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