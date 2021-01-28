Сегодня Нацсовет сделал первый шаг в попытке лишить крупнейший оппозиционный новостной телеканала "112 Украина" лицензии на вещание.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Нацсовет объявил предупреждение и наложил штраф на телеканал в размере 114 067,50 грн. за критику власти, которую в Нацсовете квалифицируют как "призывы к разжиганию агрессивной войны, её пропаганда, разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти".

Для этих целей был использован осуществлённый ранее мониторинг эфира телеканала за период с 01.08.2019 по 21.12.2019.

Следующим решением регулятора по телеканалу "112 Украина" может стать уже применение санкции в виде обращения в суд с целью аннулирования лицензии на вещание.

"При этом ещё за день до заседания телеканал подал в Нацсовет письмо с просьбой переноса рассмотрения вопроса, основанием которому был приложенный положительный тест на КОВИД сотрудника с указанием на обязательность самоизоляции других ответственных лиц. Перед заседанием по телефону уточнили, что письмо зарегистрировано.

В итоге, на самом заседании докладчиком было сказано, что телеканал получил вызов на заседание, однако не явился и не обращался в Нацсовет с просьбой о переносе. То есть наличие письма было умышленно проигнорировано регулятором", - комментирует ситуацию "Политика страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет вынес предупреждение каналу "112" из-за мультфильма о дочке репрессированного большевиками священника.

Также напомним, что в ОПЗЖ назвали шизофренией предупреждение от Нацсовета телеканалу "112" за показ мультфильма. В заявлении "ОПЗЖ" назвали такие действия покушением на свободу слова, шизофренией и путем к тоталитаризму.