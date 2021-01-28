В Украине появится еще один вид госслужбы
Верховная рада приняла за основу законопроект №4530, который предусматривает то, что в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.
Соответствующее решение поддержал 301 народный депутат в ходе заседания парламента в четверг, 28 января.
Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Таким образов в нашей стране вводятся следующие понятия:
- парламентская служба;
- принципы деятельности парламентских служащих;
- должности парламентской службы и тому подобное.
Документом предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой:
- Верховная рада,
- председатель ВР,
- комитеты Рады,
- главы комитетов,
- руководитель Аппарата,
- комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А",
- комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В",
- служба управления персоналом аппарата.
Согласно законопроекту, определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.
К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.
В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.
Скриншот: twitter.com/verkhovna_rada
Напомним, во время пленарного заседания Рада приняла за основу и в целом проект постановления, в котором рекомендует Кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.
Также в четверг парламентарии поддержали в первом чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса.