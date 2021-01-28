Верховная рада приняла за основу законопроект №4530, который предусматривает то, что в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.

Соответствующее решение поддержал 301 народный депутат в ходе заседания парламента в четверг, 28 января.

Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Таким образов в нашей стране вводятся следующие понятия:

парламентская служба;

принципы деятельности парламентских служащих;

должности парламентской службы и тому подобное.

Документом предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой:

Верховная рада,

председатель ВР,

комитеты Рады,

главы комитетов,

руководитель Аппарата,

комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А",

комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В",

служба управления персоналом аппарата.

Согласно законопроекту, определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.

Скриншот: twitter.com/verkhovna_rada

Напомним, во время пленарного заседания Рада приняла за основу и в целом проект постановления, в котором рекомендует Кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.

Также в четверг парламентарии поддержали в первом чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса.