Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил августовские протесты в своей стране и митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе в России. По его мнению, в Беларуси летом пытались "осуществить блицкриг", а в РФ "будут качать вдолгую".

Об этом Лукашенко заявил 28 января на совещании по совершенствованию законодательства, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Отличия между белорусскими событиями и российскими - их может быть несколько. Но главное отличие - то, что у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", - заявил Лукашенко.

Также он прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике.

"Эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию "немецкого протестуна" - это только начало. Ему я хочу сказать, что если кто-то решил бороться против власти, против президента осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию - захотел там лечиться, и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это, люди не понимают? Никто Путину не простит, что он остановил войны в России и собрал в кучу Россию. Никто это ему не прости: ни американцы, ни ЕС, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, 23 января по всей России прошли акции протеста за Навального, их сопровождали массовые драки и задержания. Митингующие требовали отпустить арестованного оппозиционера.

Также мы писали о том, что в штабе Навального пообещали создать "российскую Нехту" и назвали новые даты акций протеста.