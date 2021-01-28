Народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" предлагают ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы от 2 до 5 лет за сокрытие украинцами гражданства (подданства) государства-агрессора.

Соответствующий законопроект № 4641 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора" зарегистрирован в Верховной Раде.

Инициаторами законопроекта стали "слуги народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша.

"Указанный законопроект разработан для приведения института гражданства в соответствие с новыми, более жесткими геополитическими реалиями. В частности, с учетом того факта, что Украина уже седьмой год отражает вооруженную и информационную агрессию со стороны России", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в парламент внесли законопроект № 4642 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления административной ответственности за нарушение сроков представления декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства (подданства) или представление заведомо недостоверных сведений в декларации", согласно которому предусматривается административная ответственность за неверные сведения или нарушение сроков декларации. Санкции этой статьи предлагают предусмотреть в виде от 340 тыс. грн до 510 тыс. грн штрафа.

"Гражданин Украины, изъявивший желание иметь иностранное гражданство (подданство) для государства остается в первую очередь гражданином Украины. Его обязанностью является сообщить государству об изменениях в своем правовом статусе", - указано в пояснительной записке к документу.

Напомним, в Раде зарегистрировали проект закона о двойном гражданстве, согласно которому обладателей паспорта РФ могут лишить права голосовать.

Также сообщалось, что согласно данным МВД РФ российские паспорта в прошлом году получили 409 тысяч украинцев. При этом более 100 тысяч паспортов получили граждане подконтрольной Киеву территории страны. Как так получилось подробно разбиралась "Страна".