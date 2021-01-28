Сегодня, 28 января, бывший заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный, которого во время заседания комитета Верховной Рады пнул ногой нардеп Владимир Парасюк, умер от коронавируса.

Об этом сообщает львовское отделение "Ассоциации ветеранов МВД Украины" в соцсети.

"Сегодня пришла печальная весть. 28 января 2021 умер наш коллега, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Писный Василий Михайлович", - говорится в сообщении.



Василий Писный родился 2 января 1963 года в селе Лопушанах Зборовского района Тернопольской области. В свое время возглавлял различные правоохранительные структуры: УБОП УМВД в Тернопольской области, УМВД в Тернопольской области, управления по расследованию особо важных дел ГНА Западного региона.

Как сообщала "Страна", в 2015 году произошел скандальный случай. Нардеп Владимир Парасюк ударил ногой в голову Писного во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Также "Страна" сообщала, что умер старший брат олигарха Рината Ахметова Игорь. Ранее 54-летний олигарх Ринат Ахметов делился новостью о том, что его старший брат тяжело болен.