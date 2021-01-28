В пятницу, 29 января, в Украине ожидается дальнейшее похолодание. Также по прогнозу - снег, гололед, порывистый ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области. Кроме того, ближайшей ночью циклон еще будет влиять на погоду центральной части и юга, там будет идти снег или мокрый снег.

29 января днем ​​в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. На востоке днем осадки ожидаются ​​только в Харьковской области, а вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей.

По словам синоптика, температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3 до +2 градусов, на крайнем юге +3...+6 градусов. Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2...-9 градусов, а в ночь на субботу, 30 января, похолодание усилится.

"В Киеве завтра периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица, внимательно с дистанциями! Ближайшей ночью в столице уже морозец, -5...-7 градусов, завтра днем ​​ожидается 0...-2 градуса. Погода остается непростой, зима чувство юмора не потеряла, но шуток поубавилось, потому что не под силу ей было терпеть наше нытье о слишком теплых январских днях", - написала Диденко.

Напомним, "Страна" подробно пишет о том, как Украину и Киев заметает снегом сегодня, 28 января.

Также мы сообщали о том, что в двух областях Украины в четверг объявили красный уровень опасности из-за мощных снегопадов.