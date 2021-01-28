Стали известны имя и судьба девочки, от которой отказались родители в элитном киевском роддоме "Лелека".

Как выяснила "Страна", малышку, от которой отказались в частном роддоме Киева, назвали Софией. Причём имя ей дали сотрудники роддома "Лелека" - родная мать отказалась даже давать ей имя.

"Как хотите, так и называйте", - сказала она, подписывая документы на отказ.

Напомним, в июле 2020 года шокирующий случай произошёл в частном роддоме "Лелека", где впервые за историю существования медучреждения родители отказались от новорождённой дочери. У ребенка выявили врожденную патологию, однако какую именно - не сообщалось.

Как стало известно "Стране" из собственных источников, сейчас девочка находится в Доме малютки в Ворзеле. Её до сих пор не усыновили.

"Была одна семья, они приезжали к девочке, присматривались, но потом передумали усыновлять", - сообщил "Стране" источник в социальной службе.

Теперь Дом малютки готовит документы для международного усыновления ребёнка, так как сомневается, что в Украине найдутся желающие усыновить больного ребёнка.

По данным "Страны", у Софии синдром Гольденхара. Это редкая врождённая аномалия, которая включает в себя поражения лицевых структур и внутренних органов. В частности, у Софии есть проблемы с почками, а также, возможно, со слухом.

Один из врожденных дефектов девочке исправили ещё на первом месяце жизни (у неё были сросшиеся носовые каналы). Однако девочке предстоит ещё несколько сложных операций.

При этом синдром не смертельный - с ним можно жить, хоть ребёнок и требует особого ухода, который девочке теперь предоставляют в Доме малютки.

По некоторой информации, родители девочки не состоят в официальном браке. Источники "Страны" сообщили, что отец малышки женат на другой женщине. Это могло стать одной из причин отказа матери от ребёнка.

По данным источников издания, родная мать ни разу не навещала дочь в Доме малютки. Однако её проведывают сотрудники роддома.