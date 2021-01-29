Запад все более недоволен политикой президента Владимира Зеленского и опасается дрейфа страны в сторону России. Такой вывод можно сделать из публикаций европейских и американских СМИ.

Зе критикуют за то, что вместо обещанной борьбы с коррупцией он развел олигархов в своем собственном окружении, а также отстранил прозападные кадры в правительстве. С другой стороны признают, что внешнее управление только укрепляется, однако и растет недовольство им со стороны населения. Что, вместе со срывом сотрудничества с МВФ, может развернуть Украину к Москве.

Подробнее - в материале "Страны".

"Коррупция в Зе-окружении"

Тарифные майданы, растущее недовольство Зе-командой и падение его рейтингов - этим темам посвящены публикации об Украине в иноСМИ.

"Нас предали!" - Le Monde выносит в заголовок цитату протестующей из малой родины Зеленского, Кривого Рога, где вышли на тарифный майдан с требованиями отставки президента-земляка.

"Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!" - возмущается в разговоре с изданием заводская рабочая Ирина Уманская.

Le Monde пищет о "спаде" в работе Зеленского.

"Его главное обещание искоренить коррупцию может так и остаться словами, что ставит под угрозу жизненно важную поддержку со стороны иностранных кредиторов, а также все предпринятые усилия после проевропейской революции на Майдане 2014 года", - констатирует издание. Мол, так и "турбо-режим" сошел на нет.

Одним из проколов Зе называют скандал с Конституционным судом, отменившем ряд антикоррупционных мер, посчитав их слишком жесткими. В частности, судьи упразднили ответственность чиновников за не соответствующие действительности декларации доходов.

Решение повлекло за собой громкий скандал в стране и вызвало беспокойство международных кредиторов.

Запад недоволен увольнением "реформаторов", а именно заменой правительства "соросят" с Гончаруком во главе.

"Кроме того, сейчас угроза для борьбы с коррупцией исходит и из самого окружения президента. В марте 2020 года, менее чем через год после вступления в должность, Зеленский поменял правительство, посчитав его результаты неудовлетворительными. Все реформаторы были уволены. Поворотный момент", - пишет Le Monde.

"Он менял министров в своем кабинете, как будто они выходили из моды", - вторит National Interest.

Манипуляция цифрами "Большой стройки"

Вызывает вопросы у Запада и поведение самого президента.

Отдельно досталось ему за широко распиаренную "Большую стройку", куратор которой и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, как писала "Страна", купил особняк за 10 миллионов гривен. Сам же проект сильно пробуксовует.

"Зеленский манипулирует цифрами, когда заявляет, что в стране за год построили больше дорог, чем за последние 10 лет", - сообщает Deutsche Welle.

На самом деле, как отмечает издание, это не соответсвует действительности.

"Чиновники указывают в отчетах, что отремонтировано 10 км дороги, а на самом деле в нескольких местах этого участка покрытие просто залатали, заменили верхний слой асфальта и установили новые отбойники. Политики намеренно не конкретизируют, какие именно дороги сделаны, приписывая к статистике еще и дороги, за которые отвечают местные органы власти, а не правительство", - поясняет Deutsche Welle.

Также существует немало манипуляций с понятиями "ямочный ремонт" и "техническая поддержка дороги". Их можно трактовать как восстановление дорог или не включать в статистику предыдущих лет, чтобы выигрышно выглядеть на фоне предшественников.

"Знакомые с президентом люди указывают еще одну слабость: "Ему хочется, чтобы его любили". Популярный актер привык к хвалебным отзывам и, видимо, тяжело воспринял первую критику на президентском посту. По словам бывших сотрудников, дошло до того, что сейчас он живет в "пузыре" и принимает решения лишь с опорой на опросы", - пишет Le Monde.

Кстати, одной з ошибок Зе западные эксперты называют введение штрафов за русский язык в сфере услуг, которые начали действовать с 16 января.

"Столь любопытное правило наверняка вызовет усиление вражды в стране, где примерно треть населения предпочитает говорить по-русски, а большинство граждан считает государственные ограничения на выбор языка нарушением прав человека", - прогнозирует National Interest, американский консервативный журнал о международной политике.

"Страх регресса"

Тем временем олигархи усилили свое влияние в парламенте, что на фоне растущих политических разногласий среди большинства привело к фрагментации президентской партии.

"Коррупция растет, что может оставить Киев без кредитов МВФ и ЕС, а Украину повернуть к России, полагает Le Figaro. - Cтрах регресса становится все сильнее".

И ссылаясь на экс-генпрокурора Руслана Рябошапку, прогнозирует повторение ситуации 2013 года, "когда Виктор Янукович развернул Украину от Европы к России".

Правда, другие издания видят в Украине наоборот - усиление западного влияния. Как пишет National Interest, в последнее время послы G7 стали все чаще вмешиваться в вопросы политики и влиять на назначения в правительстве.

"В связи с этим утрата Украиной собственного суверенитета с переуступкой его Западу станет актуальной политической темой в 2021 году", - пишет издание.

Но перемены в настроениях народа могут только усилить "разворот" к России.

"Продолжение сеющей рознь политики оттолкнуло от Зеленского тот самый электорат, который привел его партию к власти, а именно, русскоязычный в своей основе юг и восток Украины. Эти люди проголосовали за Зеленского, потому что он обещал покончить с попытками Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю Западной Украины", - поясняет National Interest.

Как отмечает издание, многочисленные опросы показывают, что "Оппозиционная платформа - За жизнь» стала самой популярной политической партией в Украине, обогнав и "Слугу народа" Зеленского, и "Европейскую солидарность" Порошенко.

"Несмотря на ущерб, нанесенный российскому влиянию на Украине продолжающейся оккупацией Крыма и неурегулированным конфликтом на востоке страны, прокремлевская оппозиционная партия Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" остается второй по величине политической силой в национальном парламенте. Пророссийские силы по-прежнему контролируют значительную часть украинских СМИ, а российская поп-культура остается краеугольным камнем повседневной жизни украинцев", - вторит близкий к демократам Atlantic Council.

Выводы

В целом настрой в западных СМИ быстро ухудшается по отношению к Зеленскому и приближается к той подаче, что была в отношении Порошенко в последние годы. Уже почти не пишут о "молодом реформаторе", зато обильно пишут о коррупции.

И заодно добавляя то, чего не было при Порошенко - угрозу "реванша пророссийских сил".

Отметим, что появление подобных публикаций совпало по времени с введением санкций против ряда украинских политиков, включая нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. После чего, по неофициальной информации, американцы потребовали от Офиса президента исключить его из фракции. Что сейчас и пытается сделать руководство "слуг".

Также, по слухам, американцы активизировали давление на украинские власти с целью добиться кадровых перестановок в силовых структурах и правительстве, поставив на ключевые посты близких к Западу людей. Главный рычаг давления - это кредиты МВФ и прочих финансовых организаций, которые будут заморожены до тех пор пока Зеленский не выполнит требования. И публикации в западных СМИ создают для этого нужный фон.

С другой стороны, попытки выполнить эти требования (в частности, по Дубинскому) уже приводит к жесткому кризису внутри "Слуг народа", где часть фракции активно сопротивляется, срывая важные голосования.

Поэтому политический кризис быстро усиливается.