На заседании в четверг, 28 января, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Соответствующее решение поддержали 204 нардепов.

Голоса распределились по фракциям так:

"Слуга народа" - 177,

"Доверие" - 18,

Внефракционные - 9

Отметим, что это была вторая попытка назначить Витренко. Первую парламент предпринимал 17 декабря. Тогда "за" свои голоса отдали всего 186 народных депутатов при необходимых 226. А профильный комитет еще перед голосованием Рады не поддержал инициативу назначить его министром.

Данный факт прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"После провала голосования Юрий Витренко забрал светло-коричневый кожаный портфель и, помахав депутатам рукой, покинул зал. При этом он не выглядел расстроенным, а совсем наоборот.

И его можно понять - согласие идти на "расстрельную" должность министра энергетики он обменял на выдачу ему 4 млн долларов премии. Премию он получил, а на должность, которая ему принесла бы больше проблем, чем профита, его так и не назначили. Так чего ему расстраиваться из-за провала голосования?" - говорится в сообщении.

"Провал голосования за Юрия Витренко, несмотря на колоссальный нажим Офиса президента на депутатов, можно трактовать вполне очевидным образом: главные бенефициары депутатских групп в "слуге народа" показали Банковой, кто на самом деле контролирует фракцию.

И что без согласования кандидатур с ними не один важный вопрос по кадрам не пройдёт. Отдельный вопрос - отказ голосовать за Витренко группы Коломойского. Игорь Валерьевич показывает, что исключение Дубинского может иметь для фракции тяжёлые последствия", - говорится еще в одном сообщении телеграм-канала.

После этого, 21 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики.

Между тем, в четверг, 28 января, профильный комитет поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также сообщалось, что Витренко обещал уйти в частный бизнес, если Рада не сделает его полноценным министром со второй попытки.