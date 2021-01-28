После того как Грузия объявила о полном восстановлении международного авиасообщения с 1 февраля, украинские компании подтвердили восстановление своих полетов в эту страну.

Об этом, в частности, передает пресс-служба МАУ.

После официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии сообщение с Тбилиси рейсами МАУ будет возможно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев в каждую субботу и понедельник.

В перспективе, с 1 марта 2021 года, МАУ рассчитывает увеличить количество полетов на данном направлении до 4 рейсов в неделю.

Авиакомпания SkyUp планирует запуск рейсов Киев - Тбилиси с 4 февраля и Киев - Батуми - с 9 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что Криклий рассказал, когда Украина полностью восстановит международное авиасообщение.