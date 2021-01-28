В США количество полицейских, которые покончили с собой после разгона митингующих возле Капитолия, увеличилось до двух мужчин.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти.

В частности, глава правоохранительных органов рассказал про офицеров, давая показания в палате представителей Конгресса США.

По его словам, погибшими оказались офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Вашингтона и полиции Капитолия. Он напомнил, что еще один полицейский, Брайан Сикник, погиб от полученных во время беспорядков ранений.

"Мы чтим службу и самопожертвования офицеров Брайана Сикника, Говарда Либенгуда и Джеффри Смита и выражаем соболезнования всем скорбящим семьям", - сообщил Конти.

К тому же, по данным правоохранителей, что еще 65 офицеров полиции получили ранения во время митинга в США.

Напомним, что беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов.

Как сообщала "Страна", в ходе протестов погибли четыре сторонника бывшего президента США Дональда Трампа.

О беспрецедентном событии в США мы подробно рассказывали в своем материале.