Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание. В четверг, 28 января, ОАСК принял решение отменить постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания". Этим постановлением внедрялись изменения украинского правописания.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, по иску которого было принято решение суда, он просил признать постановление Кабмина об изменении украинского правописания противоправным и недействительным.

"Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован в газете, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", - пояснил "Стране" Кравец.

По его словам, решение суда вступит в силу через 30 дней, если Кабмин не подаст апелляцию. "Еще можно коверкать украинский язык 30 дней", - добавил адвокат.

Напомним, в новой редакции правописания Кабмин предлагал целый ряд новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской - Донський, Трубецкой - Трубецький, Игорь Крутой - Ігор Крутий). Исключение в этом правиле - только Лев Толстой.

Буквосоединение th в словах греческого происхождения предлагалось передавать буквой т, таким образом вводились орфографические варианты анафема и анатема, Афіни и Атени, дифірамб и дитирамб, ефір и етер, міф и міт.

В начале слова предлагалось обычно использовать букву і, но некоторые слова с гласным и: іній и иній, ірод и ирод.

Вводились вариантные формы окончания родительного падежа: радості и радости, любові и любови, гідности, незалежности, крови, соли, Білоруси.

Предлагалось вместе писать слова с первым иноязычным компонентом анти-, віце-, екс-: віцепрем’єр, ексміністр.

В словах, заимствованных с греческого языка или латыни, допускалась передача буквосоединения au через aв: пауза и павза, фауна и фавна.



Также правописание официально утверждало использование феминитивов: директорка, депутатка, експертиня, мисткиня.

Подробнее о новом правописании - в блоге Олеси Медведевой.