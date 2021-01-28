В Ровенской области разоблачили сеть подпольных реабилитационных центров для людей с нарко- и алкозависимостью, где людей пытали и удерживали силой. Их организатор называл себя пастором церкви, прихожан которой он привлек к незаконному бизнесу.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ровенской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 22 лиц за пытки, совершенные организованной группой лиц, а также за незаконное лишении свободы и похищение людей", - сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, мужчина под видом оказания реабилитации людям с наркотической и алкогольной зависимостями организовал и обеспечил функционирование учреждений закрытого типа для принудительного содержания в условиях изоляции таких людей.

"К своей деятельности он привлек 21 человека. Все участники группы - прихожане одной из церквей, а организатор называл себя ее пастором. Внутри группы действовала устойчивая иерархия, с четким распределением функций участников. Всего в арендованных частных домах они обустроили 6 таких "реабилитационных центров" в Ровенской области и один на Тернопольщине", - сообщили в Офисе генпрокурора

Учреждения были организованы как общежития для проживания лиц с решетками на окнах, контролем телефонных звонков и свиданий с родными, жесткими правилами поведения, неполноценным питанием и системой соответствующих мер принуждения и физических наказаний, в случае неповиновения. Родные нарко- и алкозависимых за содержание их в "центрах" платили от 3 000 до 12 000 гривен ежемесячно.

Напомним, во Львове наркоманка получала метадон в центре реабилитации и продавала его.

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