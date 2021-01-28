Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг большинством голосов одобрил кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Об этом сообщил глава комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус в своем телеграм-канале.

По его словам, из 18-ти присутствующих на заседании членов комитета 14 проголосовали "за", 2 - "против" и 2 воздержались от голосования.

В то же время Герус предположил, что голосование за кандидатуру Витренко может пройти и завтра.

"Или сегодня после обеда, или возможно, завтра этот вопрос будет выноситься в сессионный зал", - заявил нардеп журналистам.

Напомним, 17 декабря, Верховная Рада уже голосовала за кандидатуру Витренко. Голоса "за" отдали всего 186 народных депутатов при необходимых 226. До этого профильный комитет не поддержал инициативу назначить его министром. 21 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его и.о. министра энергетики.

Вчера глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что за назначение Юрия Витренко предварительно есть 210 голосов от депутатов пропрезидентской фракции.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, голосование состоится сегодня в 13:30. В случае, если Рада и во второй раз откажется поддерживать его кандидатуру, Витренко пообещал уйти в бизнес.