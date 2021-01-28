Сегодня Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание. Его принял Кабмин еще в каденцию премьера Владимира Гройсмана.

Это была одна из наиболее спорных норм, доставшихся Зеленскому в наследство от Порошенко.

Новые правила обязывают употреблять слова, которых в классическом украинском языке не было - такие как "етер", "анатема", "членкиня", "хімієтерапія", "пів Києва", "мітологія", "Атени" (вместо Афины), "павза" (вместо "пауза") и так далее.

Критики считали, что эти слова появились относительно недавно и вводились в язык искусственно, "сверху" - чтобы он как можно сильнее отличался от русского. И почти сразу после вступления нового правописания в силу его пытались оспорить в судебном порядке.

"Страна" разбиралась, почему суд остановил действие решения Кабмина.

"Коверкать язык можно еще 30 дней"

Еще в июне 2019 года жительница Херсона - мать ученицы 7-го класса - подала иск и попросила признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 "Вопросы украинского правописания".

По мнению истицы, в Кабмине, принимая изменения в нормы украинского правописания, действовали вне пределов своих полномочий и не учли реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование.

Через полтора года слушания завершились. В четверг, 28 января, Окружной админсуд Киева принял решение отменить постановление Кабмина о новом правописании.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, который поддержал иск, решение отменили безотносительно правописания, а потому, что Кабмин в принципе не имел права менять правила языка.

"Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован в газете, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", - пояснил "Стране" Кравец.

По его словам, решение суда вступит в силу через 30 дней, если Кабмин не подаст апелляцию. "Еще можно коверкать украинский язык 30 дней", - добавил адвокат.

Как уточнил в Фейсбуке Дмитрий Ильченко, суд также принял во внимание, что чиновники добавляли правила в уже утвержденный проект правописания. После чего, по логике, нужно было снова выносить их на обсуждение, чего никто не сделал.

"Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения фактически на коленях", - пишет Ильченко.

Отметим, что Окружной админсуд Киева в последнее время принял ряд похожих решений, которые пересматривают недавние гуманитарные перегибы.

Так, на днях ОАСК удовлетворил иск юриста Андрея Портнова и предписал из-за клеветы на "Беркут" пересмотреть историю Майдана в учебниках за 5-11 классы. А весной суд, по сути, признал нацистской символику дивизии СС "Галичина". Правда, потом, под давление националистов, апелляция отменила это решение.

После решения, которое ревизует еще одну скандальную норму, судей начали критиковать прозападные активисты и националисты. Финансируемая посольством США в Украине общественная организация Prosud, которая призвала Зеленского "ликвидировать ОАСК".

Какие правила отменили в суде

Решение о смене правил украинского правописания, которое не менялось с 1992 года, принималось еще Кабмином Владимира Гройсмана. В предлагаемых нормах было много отсылок к прошлому, чем настоящему. Фактически украинский язык возвратили в эпоху УНР и первых лет УССР, добавив несколько малоупотребимых словоформ.

Новую редакцию украинского правописания Кабмин принял 22 мая 2019 года.

Изначально предлагалось вариативное написание и-і в начале слов перед согласными. Скажем, вместо індик, Ірод, іній можно было писать Ирод, иній, индик. Впрочем, во время общественных обсуждений эту норму изъяли.

Но оставили ряд особенностей "харьковского" правописания 1928 года.

При склонении существительных на "ть", окончание "і" может видоизменяться на "и": смерти, сміливости, радости, заздрости, совісти, повісти, мужности, гідности, незалежности, крови, соли, Білоруси. Такая форма слова считается предпочтительной для художественных текстов, но наряду с ней употребляется и вариативное окончание "і".

Авторы допускали употреление суфиксов -уват-, -юват- для обозначения схожести с чем-то. Например, "дуплуватий" или "піскуватий".

В суффиксах сложных слов украинцам предлагается вместо привычного "хіміотерапія" писать "хімієтерапія", а в словах с латинским корнем -ject- появлялось украинское "є": проєкт, траєкторія, проєкція.

Также проект предусматривал слитное написание слов с приставками "максі-", "міні-", "міді-", "контр-", "віце-", "екс-", "поп-", "прес-", "топ": пресконференція, мідіспідниця, ексміністр, топчиновник, експрезидент, віцеспікер, антивірус, контрнаступ.

А приставки "пів" и "напів" предлагается писать раздельно, если слово обозначает половину: пів яблука, пів Європи, пів літра, пів України, пів Києва. И слитно, если не выражает значение половины: півостріва, півкулі.

В собственных именах иностранного происхождения буквосочетание "йя", "йе" передавалось одной буквой "я" и "є": то есть не Хайям, Сойер, Гойя, Савойя, а Хаям, Соєр, Гоя, Савоя.

Вводится удвоение согласной "н" в слове "священник" (ранее это слово было исключением и писалось с одной "н").

Общие названия, когда им предоставляется особый смысл, пишутся с большой буквы: Батьківщина, Честь, Мати (ранее такая "привилегия" была только у слова Батьківщина).

Русские фамилии с окончанием -ой предлагается писать через -ий (Донской - Донський, Трубецкой - Трубецький, Игорь Крутой - Ігор Крутий). Исключение в этом правиле - только Лев Толстой. То есть явная попытка уйти от похожих на русский язык норм.

Совсем непривычными для украинцев стали феминитивы: членкіня, агентка, боксерка, поетка, докторка, критикеса.

В словах с буквой ф: анатема вместо анафеми, етер, а не ефір, міт, мітологія, Атени, катедра, Голгота, дитирамб по такому же принципу вместо міф, міфологія, Афіни, кафедра, Голгофа, дифірамб.

В начале слов иностранного происхождения, которые начинаются с "х" - хоспіс, хостел, хінді пишем госпіс, гостел, гінді по новым правилам.

Еще разрешалось менять "а" на "я" в таких словах как "клясичний", "перша кляса" (перший клас), "клясика".

В дательном падеже разрешаются два варианта окончания слов: -ові, -еві или у, ю. Например: хлопцеві-хлопцю, місяцеві-місяцю.

Отдельно утвердили написание названий сайтов. Например: сайт "Вікіпедія", мережа "Фейсбук", канал "Ютуб". Если название употребляется отдельно, то пишется с маленькой буквы и без кавычек: твитер, фейсбук, інстаграм, гугл. В правописании 1992 года этих норм не было, потому что не существовало таких сайтов и понятий.

Как заметил активист Ростислав Демчук в Facebook, по новым правилам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания нужно величать "митрополит Епітаній", а город Феодосия - называется теперь Теодосієй.

Детальнее о новшествах правописания читай по ссылке или смотри в блоге Олеси Медведевой.

Что говорили о новом правописании

В обществе вокруг нового правописания не утихали споры. Часть народа радовалась феминитивам, другие поддерживали "исконно украинское написание", остальные - возмущались "етерами" вместо "ефіров" и не понимали, зачем вообще что-то менять.

Так, педагог из Кировограда Богдан Стасюк писал, что в финальной редакции постановления Кабмина появились нормы, которых близко не было на стадии обсуждения в МОН.

Речь шла о различных окончаниях в словах, обозначающих город или страну. Так, окончание "а" - Алжира, Рима, Туніса, Нью-Йорка (для городов) и окончание "у" - Алжиру, Риму, Тунісу, Нью-Йорку (для стран или штата).

Журналистка "Страны" Олеся Медведева тоже писала о том, как реагируют на новое правописание в украинских школах.

"Комплекс "меншовартості" на почве языка уже откровенно достал... Упрощение, коверкания, диалектизмы, и всё, что бы не звучало так как в русском. Выглядит коряво? Режет слух? Да пофигу, лишь бы не как в русском. ...И я уже представляю как все словари обновляются и т9 на телефонах просто в шоке. Очень надеюсь, что этот, простите "рагулизм" не успеет дойти до школ и его отменят", - делилась она в своем Facebook.

С ней соглашался блогер Денис Гороховский, который назвал новые правила правописания не иначе как "кучей идиотизма и каких-то рагульских комплексов".

В соцсетях откровенно сочувствовали тем, кому предстоит сдавать ВНО по украинскому языку с учетом новых правил.

"...Есть еще есть год, чтобы забыть все, чему учили предыдущие годы и вызубрить новые правила", - писала журналистка Оксана Богданова.

При этом авторы нововведений были уверены, что новые нормы украинского правописания позволят нам вернуться к "исконному украинскому языку".

Одним из авторов изменений выступил филолог, заместитель директора Института языкознания имени А. А. Потебни Александр Скопненко. Он рассказал "Стране", зачем менять правила.

По его мнению, 90% изменений в новом правописании не зацепят лексику и фразеологию, которой пользуется большинство людей в обычной жизни и никак не создаст проблем в устной ежедневной коммуникации. "Единственное, что журналистам нужно будет запомнить, это то, что слова "мініспідниця", "пресконференція", "ексміністр", "експрезидент", нужно писать вместе. Вначале это будет сложно, так как все привыкли ставить дефис. Но потом привыкнете!", - уверял Скопненко.

Скопненко уточнил, что после принятия нового правописания будет предусмотрен переходной период - два или три года. После него любое отклонение от норм литературного языка будет считаться ошибкой.